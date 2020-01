Cum îşi recuperează banii românii care aveau programate vacanţe în China. Anunţul făcut de autorităţi Romanii care au cumparat pachete turistice in China, in zonele afectate de coronavirus, isi pot primi integral banii inapoi. Dupa cum anunta Departamentul pentru Turism din cadrul Ministerului Turismului si Economiei, toti cei care au facut astfel de achizitii au dreptul sa anuleze contractul, inainte de inceperea vacantei, in cazul in care apar circumstante inevitabile legate de zona de destinatie sau de zonele din apropierea acesteia, mai ales daca acestea pot duce la punerea in pericol a sanatatii. In China, inca din data de 27 ianuarie sunt suspendate serviciile de turism, printr-un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

