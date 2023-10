Stiri pe aceeasi tema

- Cainii capturați de pe domeniul public al Capitalei și cazați in adaposturile ASPA vor putea fi recuperați de proprietarii dupa ce vor plati 52 de lei, potrivit unui proiect al Primariei Capitalei.

- O noua lege din Spania, conceputa pentru a pune capat relelor tratamente si abandonarii animalelor, a intrat in vigoare vineri in aceasta tara, informeaza Reuters, conform Agerpres.Noua lege, aprobata in martie, interzice vanzarea de caini, pisici si dihori in magazinele dedicate animalelor de companie,…

- ​Dinamo a anunțat LPF ca va juca meciul cu Farul Constanța pe stadionul Arcul de Triumf (vineri, de la ora 21:00), dar arena a fost inchiriata intre timp de naționala feminina a Romaniei și „cainii” nu știu inca unde se va disputa partida din etapa a zecea a SuperLigii.

- Organizatia Națiunilor Unite (ONU), cea mai puternica institutie, avand 193 tari membre (aproape toate tarile lumii), recunoaste oficial impactul traumatizant al abuzurilor fata de animale asupra copiilor expusi la acestea. „Este pentru prima data cand abuzul asupra animalelor este menționat intr-o…

- Cartierul “Bacovia” din Bacau este un amestec pitoresc de urban și rural, cu blocuri moderne care se invecineaza cu campurile intinse de culturi agricole. Astfel, cainii din Margineni, o comuna invecinata, au invațat rapid sa beneficieze de viața mai ușoara și de hrana diversificata pe care o gasesc…

- Cainele este considerat unul dintre cele mai apropiate animale de om și, totodata, prietenul acestuia. De-a lungul timpului, anumite studii au dovedit faptul ca acest patruped este capabil sa perceapa starea emoționala a stapanului sau și sa dea dovada de mult devotament și atașament, scrie Click.ro…

- Un locuitor dintr-un sat din raionul Orhei ținea acasa, intr-un țarc, o caprioara. Angajații Inspectoratului de Protecție a Mediului (IPM) din Orhei au fost sesizați marți-seara despre ținerea in captivitate a animalului și au mers imediat la fața locului, scrie Ziarul Național . De asemenea, angajații…

- Primaria Sectorului 6 din București va aloca anul acesta un milion de lei pentru sterilizarea si microciparea cainilor cu stapan din sector, bani care vor asigura transportul si procedurile medicale pentru aproximativ 1.600 de patrupede, potrivit unui comunicat de presa transmis luni, informeaza AGERPRES.