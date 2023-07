Cum i-au afectat radiațiile pe câinii de la Cernobîl? Descoperiri uimitoare la 37 de ani de la dezastru Sute de caini traiesc in prezent in jurul ruinelor de la Cernobil unde a avut loc dezastrul nuclear din 1986. Oamenii au parasit orașul și au lasat tot in urma, inclusiv animalele de companie, care au supraviețuit și s-au tot inmulțit in acești 37 de ani care au trecut de atunci. Cum au fost afectate patrupedele de radiațiile de la Cernobil. Oamenii de știința au studiat cainii de la Cernobil, adica cei care traiesc in zona de excludere, și au facut o descoperire complet neașteptata. Cainii de la Cernobil au reușit sa supraviețuiasca. S-au apropiat de echipele de intervenție și de cei care au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

