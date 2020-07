Stiri pe aceeasi tema

- ​Revo Technologies, o companie fintech care opereaza sub brandul Mokka, anunța intrarea pe piața româneasca, serviciul mai fiind prezent în Polonia si Rusia. Aplicatia face parteneriate cu diverse magazine si vine cu opțiunea de a le oferi clienților o modalitate de a plati în rate…

- Persoanele care sosesc in Romania din tarile sau zonele de risc epidemiologic ridicat, in baza unei liste intocmite de Institutul National de Sanatate Publica, vor fi carantinate, potrivit Hotararii 36 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prezentata marti, in cadrul sedintei de Guvern,…

- Firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea sa-și achiziționeze echipamente și utilaje în leasing, cu garanții de stat, printr-un nou program guvernamental care urmeaza sa fie operaționalizat, a anunțat, luni, Fondul Național de Garanatre a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), într-un…

- Nelu Tataru i-a raspuns si presedintelui interimar al Senatului Robert Cazanciuc, care a spus ca legea carantinei si izolarii, in varianta propusa de Guvern, creeaza conditii ca oamenii sa poata fi luati de pe strada pentru un simplu stranut. “Ramanem pe acelasi trend de crestere usoara dupa…

- Florin Cițu susține ca nu va finevoie de un imprumut de stat de la FMI, pentru ca vor fi atrașibani de pe piețele financiare internaționale, dar și de lacetațeni, prin obligațiuni. Declarația optimista a ministruluifinanțelor, de la Digi24, vine dupa ce au fost imprumutați 3,3miliarde de euro in perioada…

- Președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca daca partidul sau va depune o moțiune de cenzura aceasta va trece. Ciolacu susține ca PSD împreuna cu partenerii din Parlament (PRO România și ALDE) vor merge la președintele Klaus Iohannis și vor prezenta un program economic…

- ​Firmele din România vor putea depune și mai târziu la Registrul Comerțului declarația privind beneficiarul real, conform Legii contra spalarii banilor, termenul fiind amânat din nou de Guvern prin ordonanța de urgența. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Unica varianta anunțata public de președintele FRF, Razvan Burleanu, in videoconferința de saptamana trecuta cu reprezentanții cluburilor din Liga 3, privind actualul sezon competițional, a fost ”inghețarea” ediției și determinarea anumitor echipe care promoveaza pe baza unui baraj tur/retur. Practic,…