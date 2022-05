Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a afirmat miercuri ca se asteapta la „saptamani extrem de dificile” impotriva armatei ruse care „a acumulat deja forte pentru o ofensiva majora in estul” tarii, o prioritate pentru Moscova. „Avem saptamani extrem de dificile in fata”, a avertizat ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov,…

- In fata intensificarii ajutorului militar occidental catre Kiev, Rusia si-a ajustat strategia in Ucraina, vizand noduri de aprovizionare strategice - hangare de armament distruse, poduri si cai feroviare tintite - in timp ce isi urmareste in continuare obiectivul de a prelua sub control o parte a…

- Președintele ucrainean, Zelenski, a declarat ca Rusia folosește bombe cu fosfor in Ucraina și acuza Moscova ca folosește tactici de teroare impotriva civililor. El nu a furnizat dovezi, iar Reuters nu a putut verifica in mod independent afirmația sa. Producția, utilizarea și stocarea de arme chimice…

- „Rușii care iși obțin adevarul lor din mass-media de stat traiesc intr-o realitate alternativa”, spune Madeline Roache, fact-checker pentru revista Time Magazine din Londra, specializata in politica din Rusia și Europa de Est, potrivit CNN . In fiecare zi, Roache urmarește „știrile” de dimineața de…

- Inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina, oficialii ruși prezentau retorica Kremlinului pe un ton pozitiv cu ajutorul limbajului diplomatic internațional, informeaza Politico. Totul s-a schimbat in luna februarie: Dupa ce mai multe instituții media ale statului rus au fost interzise in Europa și penalizate…

- Invazia Ucrainei de catre Rusia a fost mult mai costisitoare și nu a fost succesul la care se așteptau oficialii ruși. Experții cred acum ca Moscova iși schimba abordarea militara, arata o analiza CNN.

Ce preț va plati Rusia daca folosește arme chimice in razboiul din Ucraina: Avertismentul președintelui SUA Președintele american Joe Biden a avertizat vineri ca Rusia va plati „un pret ridicat"…

- Problema pe care o are Moscova in timp ce invazia sa se apropie de a treia saptamana este ca Ucraina nu este Siria: Rusia nu s-a angajat intr-un conflict indepartat in care poate pur si simplu sa arunce bombe si apoi sa plece, arata o analiza „Jerusalem Post”, relateaza adevarul.ro.