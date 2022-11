Cum este posibil ca un copil să primească 3-4 diagnostice în câteva zile. Explicațiile unui pediatru Un medic de familie pediatru din Sibiu a explicat parintilor, pe contul sau de Facebook, cum este posibil ca un copil sa primeasca trei – patru diagnostice intr-o saptamana, chiar doua intr-o zi: infectii multiple cu diferite perioade de incubatie, sau complicatii. Medicul avertizeaza ca circula mai multe tulpini in paralel, iar masurile sanitare sunt […] The post Cum este posibil ca un copil sa primeasca 3-4 diagnostice in cateva zile. Explicațiile unui pediatru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un medic de familie din Sibiu explica parintilor cum este posibil ca un copil sa primeasca trei – patru diagnostice intr-o saptamana, chiar doua intr-o zi: infectii multiple cu diferite perioade de incubatie, sau complicatii. Medicul face apel la parinti sa fie atenti la copii si sa-i ocroteasca…

