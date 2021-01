Cum este izolarea în Maldive? O româncă a fost diagnosticată cu Covid-19 în timp ce se afla în vacanță O romanca a fost depistata cu coronavirus in timp ce se afla in vacanța impreuna cu familia. Este singurul caz de Covid-19 depistat pe insula pe care aceasta se afla. Femeia a plecat intr-o vacanța de vis cu familia, insa concediul i-a fost parțial distrus de vestea ca a contactat virusul. „Sunt pe o insula privata, resort, in care sunt foarte puțini oameni, mai puțin de 100. Sunt singura persoana confirmata, lucru care starnește curiozitați și face ca lucrurile sa para mai complicate. Momentan, starea mea e buna. Starea psihica cand afli un asemenea rezult și ești in paradis cu virusul cu care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

