Cum cad localitățile prizoniere în geoparcurile UNESCO Geoparcurile UNESCO se extind, in Romania, iar pe suprafața lor nu se va mai face niciun fel de activitate economica fara studii și avize de mediu, chiar daca ni se spune ca aceste zone nu intra in categoria ariilor protejate. Nu se vor mai face industrie Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

