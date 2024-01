Stiri pe aceeasi tema

- Toți cei 379 de pasageri, printre care 8 copii, și membri ai echipajului aflați la bordul avionului Airlines, care a luat foc marți pe pista Aeroportului International Haneda din Tokyo, au fost salvați. Pe rețelele de socializare au inceput sa apara imagini suprinse in interiorul avionului, transmite…

