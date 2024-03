Cum au ajuns ungurii să ofere peste 1.000 de permise de conducere gratuite Pentru a atenua deficitul de șoferi in sectorul transporturilor si al transportului de persoane, ungurii lanseaza de la 1 martie, un program de formare a șoferilor, urmand sa ofere peste 1.000 de permise de conducere gratuite cetațenilor. Programul care vizeaza acordarea celor peste 1.000 de permise de conducere dispune de o finantare interna de 1,7 miliarde de forinti (4,32 milioane euro). Acordarea acestor permise de conducere poate contribui substantial la cresterea ocuparii fortei de munca si la imbunatatirea competitivitatii transportului rutier de marfuri si de pasageri, a transmis Sandor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

