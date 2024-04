Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane s-au lovit sambata pe aeroportul Heathrow. Nicio persoana nu a fost ranita in urma coliziunii. Cele doua aparate de zbor au avarii la aripi.Accidentul s-a produs sambata, pe aeroportul din Londra.

- Un Ferrari in valoare de 250.000 de lire sterline (aproape 300.000 de euro) a fost distrus intr-un accident produs in Islington - Londra, potrivit MyLondon. Evenimentul rutier a dus la inchiderea unei strazi importante din metropola.

- Succesul fulger al ChatGPT al OpenAI i-a incurajat pe investitori, care au turnat bani in startupuri promitatoare de AI, dornici sa descopere urmatorul succes rapid. Pe valul investitiilor, o multime de firme straine de inteligenta artificiala – inclusiv Cohere din Canada si Anthropic si OpenAI, cu…

- Acționarii Tarom au decis ca compania sa renunțe renunțe la zborurile spre Londra, din vara, dupa ce au hotarat vanzarea sloturilor companiei catre Virgin Airlines, o tranzacție in valoare de 22 milioane de lire sterline, arata un anunț publicat in Monitorul Oficial. Intr-un comunicat transmis ulterior,…

- TAROM a acceptat oferta de vanzare a sloturilor de la aeroportul Heathrow din Londra (Marea Britanie) catre Virgin Atlantic pentru suma de 22 de milioane de lire sterline și va inchide ruta București – Londra. Compania aeriana de stat a primit in urma cu cateva luni o oferta pentru vanzarea sloturilor…

- Un pilot al operatorului aerian British Airways a fost torturat dupa ce a fost rapit in Africa de Sud, in timp ce facea cumparaturi in timpul unei escale intre doua zboruri, scrie presa britanica, potrivit Sky News.Compania aeriana a transmis ca "sprijina" un coleg și autoritațile locale in ancheta…

- Vremea rea da peste cap zbururile in Moldova: doua avioane au fost redirecționate catre Suceava, dupa ce la Iași condițiile meteo nu au permis aterizareaDoua curse aeriene ale companiei Wizz Air nu au putut ateriza luni la pranz pe Aeroportul din Iasi, din cauza ninsorii si a vantului puternic, fiind…