Cum are loc minunea aprinderii Luminii Sfinte și cine este preotul care intră în Mormântul Sfânt Milioane de oameni au fost martori și anul acesta la aprinderea Luminii Sfinte, de la Mormantul Sfant din Ierusalim. Modul in care se aprinde Lumina Sfanta de Paște reprezinta una dintre cele mai mari minuni sarbatorite de creștinii din intreaga lume. Cine este preotul care intra in Mormantul Sfant și aduce, apoi, Lumina Sfanta in toata lumea. Mii de crestini palestinieni si pelerini din diverse colturi ale lumii au umplut sambata Orasul Vechi din Ierusalim pentru a celebra ceremonia ortodoxa a Pogorarii Sfintei Lumini in contextul unei prezente intense a politistilor israelieni, masura criticata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Sfanta Lumina, adusa de la Ierusalim de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, a ajuns, sambata seara, la Bucuresti.Ea va fi oferita delegatilor eparhiilor prezenti la Aeroportul International "Henri Coanda". Lumina Sfanta s-a…

- Minunea coborarii Sfintei Lumini a avut loc și in acest an la Biserica Sfantului Mormant la ora 14:54. Sfanta Lumina s‑a coborat in interiorul Sfantului Mormant dupa rostirea rugaciunii speciale din cadrul slujbei Vecerniei Sambetei Mari de catre Preafericitul Parinte Teofil al 3‑lea, Patriarhul Ierusalimului.…

- Sfanta Lumina s-a pogorat in aceasta dupa-amiaza in jurul orei 14:54 la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim. PF Parinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, a savarșit ceremonia de primire a Sfintei Lumini. Prin purtarea de grija a Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe…

- Sfanta Lumina s-a pogorat sambata in jurul orei 14:55 la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim. Preafericitul Parinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, a oficiat ceremonia de primire a Sfintei Lumini. Potrivit Basilica.ro, Arhimandritul Teofil Anastasoaie, Superiorul Asezamintelor Romanesti…

- Lumina Sfanta s-a aprins sambata, la ora 14.54, in Biserica Mormantului Sfant din Ierusalim, de unde va fi trimisa in tari din intreaga lume, inclusiv in Romania. O delegatie a Patriarhiei Romane se afla la Ierusalim pentru a aduce lumina in Romania.33 de lumanari aprinse au plimbat Lumina prin Biserica.…

- Lumina Sfanta este considerata un miracol al ortodoxiei, care se intampla in fiecare an de Paste la Ierusalim, in timpul Vecerniei Mari din Sambata Mare, intre orele 12:30 si 14:30. Atunci, deasupra Sfantului Mormant, se spune ca se aprinde un foc care se pogoara din cer, manifestandu-se diferit in…

- Sfanta Lumina sau focul haric este considerata un miracol al ortodoxiei. Minunea se intampla an de an la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim in Sambata Mare, ziua dinaintea Paștelui Ortodox.

- Minivacanța de patru zile, de Paște, pentru salariați. Cate zile libere mai sunt pana la finalul anului La finalul acestei saptamani, de Paște, bugetarii și unii angajați din privat au minicavanța de patru zile. Vinerea Mare, 14 aprilie, este zi libera legala, la fel ca duminica, 16 aprilie, ziua in…