Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca și anul acesta, credincioșii ortodocși care vor participa la slujbele din noaptea de Inviere vor primi Sfanta Lumina de la Ierusalim. Gheorghe Flutur a ținut sa mulțumeasca Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților pentru parteneriatul…

- „Am fost rastignit impreuna cu Hristos; si nu mai traiesc eu, ci Hristos traieste in mine. Iar ceea ce traiesc acum in trup, traiesc in credinta in Fiul lui Dumnezeu, Cel care m-a iubit si s-a dat pe Sine pentru mine. ” (Gal 2,20). The post MESAJ DE PAȘTE Scrisoarea Pastorala de Paști a episcopului…

- „Preaiubiții mei, astazi incepe Postul Mare, binecuvantat prilej de repliere launtrica din risipirile și ratacirile noastre de toata ziua”, transmite Episcopul Macarie intr-un mesaj publicat in prima zi de Post pe site-ul Episcopiei Ortodoxe Romane a Europei de Nord.„Dar ce este postirea și…

- Pentru creștinii ortodocși, respectarea Postului Mare este foarte importanta. Este o perioada de renunțare la sine, de purificare și de aspirație catre Dumnezeu. In 2024, perioada Postului Mare va dura de la 18 martie pana la 4 mai . Inceputul și sfarșitul Postului MareDatele Postului Mare se schimba…

- Motivul conflictului pare sa fie legat de acuzațiile și investigațiile jurnalistului cu privire la presupusele ilegalitați comise de primar in exercitarea funcției sale. Alexandru Cautiș a adus in atenția publicului informații despre acțiunile controversate ale primarului, a facut inclusiv plangeri…

- Pentru creștinii ortodocși, respectarea Postului Mare este foarte importanta. Este o perioada de renunțare la sine, de purificare și de aspirație catre Dumnezeu. In 2024, perioada Postului Mare va dura de la 18 martie pana la 4 mai . Inceputul și sfarșitul Postului MareDatele Postului Mare se schimba…

- VIDEO: Protopopul Petru Fercal, la hramul Bisericii Rosetti: „Nu suntem singuri, ci Dumnezeu este cu noi” La 40 de zile dupa Nasterea Domnului, cinstim ziua aducerii Pruncului Iisus la templul din Ierusalim, de Preasfanta Lui Maica si de Dreptul Iosif, care ascultau și implineau porunca Legii vechi.…