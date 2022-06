Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video cu unul dintre numeroasele cimitire in care sunt inmormantați civilii uciși in Ucraina a aparut in mediul online, a anunțat vineri Centrul ucrainean pentru comunicare strategica și securitate informaționala din cadrul Ministerului Culturii și Politicii Informaționale (Stratcom),…

- Peste 1.000 de militari ucraineni și mercenari straini, care s-au predat la mijlocul lunii mai la Mariupol, au fost transferați in Rusia in cadrul unei investigații incepute acolo, a declarat o sursa oficiala pentru agenția de presa de stat rusa, TASS, citata de The Guardian . ”Peste 1.000 de oameni…

- Fortele ruse au deportat aproximativ 40.000 de persoane din Mariupol in Rusia sau in Republica Populara Donetk, a declarat, marti, primarul Mariupol, Vadim Boicenko, in timpul unei conferinte la centrul de presa din Ucraina, Ukrinform, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Sodații Moscovei au inființat patru „lagare de filtrare” pentru locuitorii din Mariupol, prin care cetațenii ucraineni trec inainte de a fi deportați in Federația Rusa. Oamenii sunt supuși unei varietați de torturi, potrivit declarațiilor primarului Vadim Boicenko, facute intr-o conferința de presa…

- Institutul pentru Studiile Razboiului (ISW) din SUA arata in cea mai recenta analiza a situației din Ucraina ca forțele ruse „vor incerca sa-i infometeze pe aparatorii ramași la fabrica Azovstal din Mariupol”, relateaza The Guardian.

- Liderul cecen, Ramzan Kadirov, spune ca Rusia vrea sa cucereaca Kievul, o ofensiva urmand sa fie declanșata nu numai asupra orașului-port Mariupol, ci și asupra capitalei ucrainene și a altor orașe ale țarii, relateaza BBC și Reuters cu referire la Libertatea.ro . „Ramzan Kadirov spune ca a primit un…

- Dupa ce Rusia a inceput sa-i bombardeze orașul, Alena Zagreba a inceput sa filmeze urmarile. Spre deosebire de ceilalți locuitori din Mariupol, tanara, care a reușit intre timp sa plece din oraș, a stat pana in ultima clipa in apartamentul ei, reușind astfel sa ofere o alta perspectiva asupra atacurilor…

- Cel putin 158 de copii au fost ucisi si peste 254 au fost raniti in Ucraina de cand tara a fost invadata de Rusia, a anuntat biroul procurorului general ucrainean, potrivit The Guardian. Dintre victime, doua au murit atunci cand soldatii rusi au tras asupra masinilor cu civili pe o sosea in Cernihiv,…