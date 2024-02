Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații in cazul tragediei de la hotelul din Padina. In timp ce avocații celor trei suspecți susțin ca nu sunt vinovați și ca nu au mai avut probleme cu legea, de fapt, lucrurile ar fi stat altfel. Atacatorii ar fi dat dovada de o cruzime ieșita din comun, atunci cand l-ar fi ucis pe Sorin…

- Au aparut informații noi in cazul uciderii lui Sorin Anghel. Avocatul fiilor vrajitoarei Sidonia, suspectați ca l-ar fi omorat, a facut declarații despre trecutul lor. De asemenea, ar fi fost identificata și persoana care ar fi comis crima.

- Aceasta este declarația data poilțiștilor de catre soția barbatului ucis cu sange rece in weekend de fii vrajitoarei Sidonia, membri ai clanului Fabian din Capitala. ”Sunt soția numitului Sorin-Eugen Anghel. Suntem casatoriți din anul 2011 și impreuna avem 2 copii, de zece și cinci ani.In…

- Frații Louis, Armando și Laurențiu Marin au fost implicați intr-o altercație in care victima, Sorin Anghel, ar fi fost atacata cu mai multe lovituri de cuțit, fapt ce a dus la decesul sau, sustin procurorii. Conform rezultatelor autopsiei, medicii legiști au constatat ca victima, Sorin Anghel, a fost…

- Fiii vrajitoarei Sidonia, cei trei barbați acuzați de crima de la petrecerea cu vedete din Padina, Marin Laurențiu, Marin George Armando si Marin Louis Justin, vor fi duși la expertiza psihiatrica. Ieri, judecatorii au decis sa-i aresteze preventiv pentru 30 de zile. Maceta care a fost folosita in atac…

- Raportul preliminar al INML in cazul crimei de la Hotel Belmont din Padina dezvaluie informații șocante despre incidentul de zilele trecute.Potrivit unor surse judiciare, cei trei suspecți, fiii vrajitoarei Sidonia, ar fi lovit victima cu maceta de 6 ori in zona capului și de doua in spate. Reținuți…

- Clanul Fabian, din care fac parte și ucigașii barbatului de 41 de ani din Targoviște, care a participat la o petrecere la un hotel din Padina, este in atenția Poliției pentru multe ilegalitați.

- Sorin și-a gasit sfarșitul sub o ploaie de lovituri de maceta la o petrecere la care participa in Padina, județul Dambovița.A primit 20 de lovituri sub ochii sotiei, care e acum in soc, la spital. Suspectii sunt cei trei fii ai faimoasei vrajitoare Sidonia care acum au fost reținuți. Sorin…