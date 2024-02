Stiri pe aceeasi tema

- Crima de la Padina a adus-o iar in atenția tuturor pe vrajitoarea Sidonia, cea care s-a proclamat Prințesa, iar ulterior Regina magiei albe in Romania. Puțini știu ca aceasta traiește intr-un adevarat palat.

- Fiii vrajitoarei Sidonia vor fi duși la expertiza psihiatrica. Procurorii vor sa afle daca aceștia aveau discernamant la momentul comiterii crimei de la Padina. Deocamdata, aceștia se afla in arest preventiv.Cei trei frați au fost arestați de judecatori dupa ce, in noaptea de sambata spre duminica,…

- Au aparut noi detalii in cazul crimei de la Padina! Fiii vrajitoarei Sidonia au fost arestați dupa crima de la petrecerea cu vedete. Iata ce au decis oamenii legii, dupa ce trei barbați au ucis cu sange rece un barbat in varsta de 41 de ani la o petrecere unde au participat și vedete!

- Ultima ora! Fiii vrajitoarei Sidonia au fost arestați dupa crima de la petrecerea cu vedeteCei trei frați, fiii vrajitoarei Sidonia, au fost arestați de judecatori dupa ce, in noaptea de sambata spre duminica, au ucis cu macetele un barbat de 41 de ani la ptrecerea cu vedete de la Hotel Belmont din…

- Raportul preliminar al INML in cazul crimei de la Hotel Belmont din Padina dezvaluie informații șocante despre incidentul de zilele trecute.Potrivit unor surse judiciare, cei trei suspecți, fiii vrajitoarei Sidonia, ar fi lovit victima cu maceta de 6 ori in zona capului și de doua in spate. Reținuți…

- Cei trei barbați suspectați ca au injunghiat un alt participant la o petrecere exclusivista intr-un hotel din Dambovița ar face parte dintr-un clan interlop din... The post Cine sunt cei trei suspecți reținuți in cazul barbatului omorat la o petrecere exclusivista, cu vedete, din Dambovița appeared…

- Cei trei barbați suspectați ca au injunghiat un alt participant la o petrecere exclusivista intr-un hotel din Dambovița ar face parte dintr-un clan interlop din București. La scurt timp dupa comiterea faptei au fugit.

- S-a aflat cine este barbatul din Targoviște care a fost injunghiat mortal, noaptea trecuta, la Hotelul Belmond, din Munții Bucegi. Cel care a fost omorat se numește Sorin Anghel și era patronul unei firme de paza din județ. Acesta avea doar 41 de ani și doi copii. Trei tineri sunt suspecți pentru uciderea…