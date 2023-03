Stiri pe aceeasi tema

- Costumele mari, albe, voluminoase, purtate de Neil Armstrong si colegii sai astronauti de la Apollo cu o jumatate de secol in urma sunt demodate. Moda haute couture lunara necesita acum ceva mai potrivit pentru confortul barbatilor si femeilor. NASA a prezentat, miercuri, primul prototip pentru un nou…

- NASA a anuntat recent ca va dezvalui in data de 3 aprilie numele celor patru astronauti care vor zbura in jurul Lunii anul viitor, in cadrul misiunii spatiale Artemis 2, a informat AFP, preluata de Agerpres. Ei vor fi primii oameni care vor calatori pana in proximitatea Lunii dupa ultima misiune Apollo,…

- Daniel Baciu, cel care este directorul Casei Naționale de Pensii, a reactionat dupa vestea ca, in urma recalcularii, mai multe pensii vor fi diminuate. El a infirmat acest zvon, ba chiar a adaugat ca eliminarea inechitaților ar putea duce la creșterea veniturilor in anumite cazuri pentru pensionari.…

- NASA a anuntat ca a incheiat un parteneriat cu Pentagonul pentru a dezvolta o racheta propulsata cu energie nucleara cu scopul de a trimite oameni pe planeta Marte, a informat AFP, preluata de Agerpres. Administratorul general al agentiei spatiale americane, Bill Nelson, a a anuntat ca NASA s-a asociat…

- NASA a dezvaluit planurile de testare a unor rachete nucleare care ar putea duce astronauți pe Marte intr-un timp ultra-rapid. Agenția a incheiat un parteneriat cu Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) a guvernului american pentru a face o demonstrație in spațiu a unui motor de racheta nuclear…

- Agenția a incheiat un parteneriat cu Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansata pentru Aparare (Darpa) a guvernului SUA, pentru a testa un motor de racheta termica nucleara in spațiu, cel tarziu pana in 2027, scrie The Guardian . Proiectul urmarește dezvoltarea unui sistem de propulsie nemaivazut…

- „Este un fapt: suntem intr-o cursa spațiala. Ar trebui sa fim atenți la modul in care ei vor pune mana pe anumite locuri de pe Luna sub masca cercetarii științifice, caci nu este exclus ca apoi sa ne zica – plecați de aici, acesta este teritoriul nostru”, a declarat Bill Nelson, fost astronaut, acum…

- Președintele Romaniei s-a adresat astazi, de la Batalionul 1 Instrucție Olt, militarilor romani și straini prezenți in Romania. Șeful statului a precizat ca prezența acestora „are o contribuție importanta la consolidarea posturii NATO de descurajare și aparare pe Flancul Estic”.