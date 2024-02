Misiunea Marte: NASA caută voluntari pentru o simulare Agentia spatiala americana (NASA) a anuntat ca este in cautarea a 4 voluntari motivati pentru o simulare de un an a vietii pe Marte . Incepand din primavara lui 2025, 4 voluntari vor petrece 12 luni in cadrul simularii „Mars Dune Alpha”, ce se va desfasura la Houston, Texas. Complexul masoara 160 de metri patrati si este modelat dupa conceptul unei statii de cercetare de pe planeta Marte. Statia va fi o constructie modulara, realizata prin imprimare 3D, amplasata la Centrul Spatial Johnson din Houston. Programul este conceput sa simuleze conditiile si provocarile unei misiuni cu echipaj uman pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

