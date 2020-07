Cum arată noile mașini de poliție din Bistrița-Năsăud – VIDEO 12 autospeciale destinate structurilor de ordine publica și rutiera au intrat de marți in dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Nasaud , contribuind astfel la imbunatațirea modului in care polițiștii raspund la solicitarile cetațenilor, precum și la creșterea gradului de siguranța pe care polițiștii o au la intervenții. Pe 7 iulie, Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Nasaud … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

