- Maria Sandru a atras simpatia a sute de fani odata cu participarea ei la „Chefi la Cuțite”, insa puțini știu cum arata tanara in varsta de 27 de ani in spatele luminii reflectoarelor. Noi va prezentam familia ei frumoasa și va dezvaluim și cu cine se iubește concurenta!

- Mai sunt puține ediții pana la marea finala, așa ca emoțiile devin tot mai mari pentru concurenți! In ediția 39 din sezonul 8 „Chefi la cuțite”, tensiunile au reaparut in echipa lui Sorin Bontea!

- Sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost unul cu adevarat spectaculos inca din primele degustari pe nevazute. Acum, concurenții ramași in competiție se apropie cu pași repezi de finala și fiecare bucatar iși face propriile strategii pentru victorie. Totuși, in echipa lui Catalin Scarlatescu exista…

- Un nou scandal a izbucnit in echipa lui Sorin Bontea, in ediția 30 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”! In echipa lui Sorin Bontea au ieșit scantei, in timpul probei de gatit pe echipe!

- Dupa ce au gatit pentru proba de amuleta, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea s-au reintalnit in bucatarie, pentru a degusta și pentru a analiza farfuriile pregatite.

- In sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Catalin Scarlatescu și-a dorit sa aiba parte de un concurent de meserie medic dentist, iar dorința s-a implinit atunci cand și-a facut apariția Iulian Juncanaru.