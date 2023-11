Stiri pe aceeasi tema

- Probabil va amintiți acele vase vechi de colecție pe care le-ar fi afișat cu mandrie parinții sau bunicii tai in anii 70 și 80. Sunt frumoase, dar doar cateva dintre ele valoreaza ceva astazi. Iata cele mai scumpe farfurii din lume. Cele mai scumpe farfurii din lume Valorile vaselor de colecție pot…

- Cea de-a doua colectie semnata Pharrell Williams, star planetar si director artistic al colectiilor masculine Louis Vuitton, va fi prezentata la Hong Kong pe 30 noiembrie, dupa o prima defilare inedita, care a avut loc in iunie la Paris, a anuntat marti celebra casa de moda, potrivit AFP.Este vorba…

- Contractele futures la petrolul marca Brent cu livrarea in decembrie la bursa London ICE exchange au scazut sub nivelul de 90 de dolari per baril pentru prima data din 8 septembrie, potrivit datelor tranzacționarii. Prețul petrolului marca Brent a scazut cu 0,73% - pina la 89,75 dolari/baril, apoi a…

- Un cetațean al Armeniei a incercat sa treaca frontiera cu valuta nedeclarata, dar a fost identificat de funcționarii vamali. Acesta avea in valiza 20 000 dolari americani și 10 000 euro. Cazul a avut loc ieri, 26 septembrie 2023, pe Aeroportul Internațional Chișinau.

- Detaliile financiare ale tranzactiei, in care holdingul familiei sale, Artemis, va cumpara participatia apartinand firmei de capital privat TPG, nu au fost furnizate. Miscarea lui Pinault, care este presedinte si CEO al Kering, grupul francez care detine marca de moda Gucci, vine pe masura ce industria…

- Vocile autorizate din domeniul automobilistic considera ca nu exista un concurent real pentru Jeep in Europa, așa ca Dacia poate fi exact asta.Aflata sub umbrela corporativa a Renault, Dacia a inflorit in ultimele doua decenii. Marca romaneasca de volum a avut un an 2022 excelent in Europa, unde…

- Casa de moda de lux Louis Vuitton l-a ales pe Pharrell Williams sa fie directorul sau de creație pentru linia de imbracaminte pentru barbați, in timp ce Lanvin a apelat la rapperul Future. Companiile apeleaza la staruri atunci cand cauta o „personificare a marcii lor” mai profunda, spune Matt Nastos,…

- Firmele de lux din SUA au fost in mod constant in urma firmelor europene, limitandu-le capacitatea de a concura mai bine. Grupul european LVMH, cotat la bursa din Paris, detine 75 de marci, inclusiv firma americana de bijuterii Tiffany si casele de moda Louis Vuitton si Dior. Acordul de joi va aduce…