Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile de autoturisme noi intarzie foarte mult din cauza crizei semiconductoarelor, iar aceasta situație a dus inevitabil la prețuri mai mari la mașinile vechi, comparativ cu cele noi de același tip. De asemenea, razboiul din Ucraina si criza microcipurilor au dus la perioade extrem de lungi de asteptare…

- Orice persoana mutata la casa iși dorește nu doar o locuința stabila, ci și un mijloc de transport propriu sigur, care sa-i ofere intregii familii mobilitate și independența. Astfel, un aspect deloc de neglijat de șoferi, mai ales daca mașina este principalul mijloc de transport, este garajul. Garajul…

- Parlamentul European si a exprimat luna aceasta sprijinul pentru un plan care vizeaza eliminarea motoarelor cu combustie interna.Un grup de state membre UE, printre care se numara Italia si Romania, incearca sa relaxeze un obiectiv important de pe agenda Uniunii Europene in domeniul climei: eliminarea…

- ​Ferrari se pregatește pentru un moment istoric: va lansa in trei luni primul sau SUV, denumit Purosangue, și spune ca mașina va avea motor V12. Compania și-a anunțat planul de investiții și va marșa puternic pe electrificare: in 2030 estimarea este ca 40% dintre mașinile vandute vor fi pur electrice…

- Compania italiana Lamborghini vrea ca dupa 2030 sa aiba in gama sa doua supersportive hibride, a declarat CEO-ul Volkswagen. Șeful executiv al Lamborghini, Stephan Winkelmann, a declarat pentru cotidianul italian Il Corriere della Sera ca carburanții sintetici ar permite constructorului auto sa aiba…

- In topul celor mai frumoase mașini din toate timpurile, Citroen DS ocupa un loc fruntaș. Dupa 18 ani de dezvoltare in secret, modelul DS 19 a fost dezvaluit la Salonul Auto de la Paris din 1955. In primele 15 minute au fost inregistrate 743 de comenzi, iar la finalul zilei, numarul a ajuns la 12.000.…

- Cand a debutat pentru prima oara, in urma cu 15 ani, Nissan GT-R (R35) a fost o minune a tehnicii, in special datorita sistemului de propulsie și a tracțiunii integrale cu care era echipat. In linie dreapta, a intrecut multe supercar-uri ale momentului, inclusiv de la Ferrari și Lamborghini. De atunci,…