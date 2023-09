Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 12 – 18 septembrie la Timișoara se desfașoara proiectul Artizenship, care are ca scop imbunatațirea calitaații muncii in domeniul tineretului și al teatrului pentru dezvoltarea capacitații de angajare a artiștilor, lucratorilor de tineret, formatorilor și tinerilor. Proiectul face parte…

- Un ingredient face minuni in casa oricui! Este aliatul perfect pentru orice pata din bucatarie, pe care o lasa ca noua dupa o singura aplicare. Curata faianta in cateva secunde, nu ai nevoie de produse chimice. Iata cele mai bune trucuri pentru curațenie, cu care nu vei de greș. Ingredientul care curața…

- Autoritațile sanitare pariziene acționeaza in capitala Franței pentru prima data in cazul țințarilor tigru, purtatori de virusuri Zika și Dengue, care avanseaza rapid prin nord-estul Europei, transmite The Guardian. Autoritațile sanitare din Paris au dezinsectat zone din capitala Franței pentru prima…

- Chiriile birourilor din Bucuresti au crescut in ultimele 12 luni (iunie 2023 fata de iunie 2022) cu pana la 15,8% atingand nivelul de referinta de 22 de euro/mp/luna in zona CBD (Piata Victoriei - Aviatorilor), avans ce s-a translatat si in celelalte subpiete din Capitala, conform datelor companiei…

- Un sistem de canalizare ar fi cedat, iar apa a ieșit la suprafața, formind un „havuz”. S-a intimplat pe 1 august, pe strada Tudor Strișca din Capitala. Potrivit martorilor, jetul de apa ar atinge inalțimea unui bloc de 10 etaje, transmite tv8. Nu am reușit, deocamdata, sa aflam detalii de la Inspectoratul…

- Un val de acuzații privind presupuse ilegalitați savarșite de primarul Capitalei, Nicușor Dan, a generat o ampla investigație desfașurata de catre anchetatorii DNA. Reclamațiile sosite ieri la Primaria Capitalei au deschis calea unei anchete ample care vizeaza presupuse fapte nelegale comise de catre…

- Vloggerul Selly a susținut un discurs in Parlamentul European despre sistemul de educație din Romania și din Europa. Intr-un discurs care a durat aproape 9 minute, el a afirmat ca actulul sistem de invațamant nu se pliaza deloc pe nevoile tinerilor. El a acuzat presiunea la care sunt supuși elevii venita…

- Spania a preluat sambata, 1 iulie, președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene pentru urmatoarele 6 luni. Extinderea spațiului Schengen nu se numara printre cele patru prioritați principale, dar a fost trecuta in varianta extinsa a programului de președinție, scrie g4media.ro.„Vom depune eforturi…