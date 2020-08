Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi tineri indragostiți, care și-au trait iubirea in pandemie, unul in Romania și celalat in Moldova, au reluat relația și colaborarea muzicala, Cleopatra Stratan de 17 ani și Edward Sanda de 23 de ani au filmat și un videoclip la piesa “Dragoste, te rog”. Deși au colaborat pentru prima oara pentru…

- Zilele trecute o veste i-a intristat atat pe cantareți cat și pe telespectatori caci s-a aflat ca celebrul show de voci nu se va mai face din cauza pandemiei de CoVid19. Astfel ca o echipa de peste 100 de oameni, in frunte cu prezentatorii Pavel Bartoș, dar și cei patru jurați Smiley, Irina Rimes, Tudor...…

- Indragitul actor implinește pe 13 august frumoasa varsta de 38 de ani insa nu mulți știu ca Sebastian Stan s-a nascut in Romania și apoi a ajuns la Hollywood, unde face parte din mai multe proiecte de succes. Noi iți spunem cum a ajuns romanul nostru in cetatea filmului și in ce mai joaca. Sebastian...…

- 2020 este un an plin de schimbari pentru solista Margherita. Daca la finele anului trecut se muta singura și incepea sa creeze primele haine care sa-i poarte semnatura, inceputul acestui an a venit cu o avalanșa de evenimente iar muzica ocupa un loc important. Inainte de apariția epidemiei de coronavirus…

- Pandemia a ridicat spalatul mainilor la rang de arta. Potrivit ultimelor statistici, sapunul s-a scumpit cel mai mult in Romania de cand a inceput epidemia de Covid-19. Dar cine s-ar fi gandit ca un produs atat de cautat in ultimele saptamani are o istorie fascinanta. Nimeni nu știe cu siguranța cand…

- Pandemia Covid-19 a declanșat o adevarata „infodemie” – pandemie de dezinformari și știri false care au impainjenit mediul informațional din intreaga lume, in special in spațiul romanesc, privind originile Covid-19, existența noului virus, și care sunt o mașinarie chino-rusa bine pusa la punct. Care…

- Dexametazona, un medicament ieftin si disponibil pe piața din Romania, poate salva viata pacientilor grav bolnavi de COVID-19, susțin experți britanici. Acest medicament a redus riscul mortii cu o treime la pacientii „ventilati” si cu o cincime a celor carora li se administreaza oxigen. Dexametazona…

