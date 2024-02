Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a anuntat ca va implementa, de la 1 ianuarie 2024, prin Agentia Nationala de Plati si Inspectie Sociala, impreuna cu Banca Mondiala si cu sprijinul autoritatilor locale din intreaga tara, Venitul Minim de Incluziune, un program focalizat pe cei vulnerabili care inlocuieste Venitul…

- Șefa statului a participat marți la un eveniment dedicat oamenilor care sunt alaturi de copiii aflați in dificultate - asistenți parentali, asistenți personali, asistenți sociali. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).…

- Moș Nicolae vine la toți copiii cuminți pe 6 decembrie, iar legendele il descriu drept un sfant care a salvat mulți oameni in timpul vieții lui și a iubit copiii. In aceasta zi, cei mici iși lustruiesc ghetuțele și le pun la pervaz sau la ușa, ca sa le gaseasca pline de dulciuri. Iata ce […] The post…

- Mai sunt inca doua zile pana la prima ediție „Impreuna daruim zambete”. Evenimentul filantropic care vine in sprijinul copiilor cu nevoi speciale va avea loc... The post Moș Nicolae aduce zambete pentru copiii cu nevoi speciale appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Vești bune pentru copilașii din comuna Tureni. Moș Craciun ii va vizita pe 9 decembrie, in cadrul unui spectacol organizat de Primarie Tureni pentru toata familia. „Sarbatorile de iarna sunt momentele in care copiii și adulți simt, cu tot sufletul, miracolul Nașterii lui Iisus Hristos. Pentru a intampina…

- Horia Constantinescu avertizeaza comercianții care vand alcool sau țigari minorilor ca risca amenzi usturatoare. Ii sfatuiește sa nu se mai bazeze pe faptul ca „fac un ban in plus” prin comiterea acestei infracțiuni.„Am achiziționat pe banii mei, nu pe banii instituției, pentru ca imi doresc sa putem…

- Atunci cind parinții se despart cu forța de copiii lor, cel mai adesea in acest caz se formeaza un tip de atașament distructiv, cand copilul crește cu ințelegerea faptului ca nu trebuie sa aiba incredere in nimeni. O astfel de opinie a exprimat magistru in psihologie, Irina Dvornina, in cadrul emisiunii…