Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata Calin Popescu Tariceanu dupa ce a disparut de pe scena politica. Cum arata Calin Popescu Tariceanu dupa ce a disparut de pe scena politica. Fostul prim-ministru care reușește sa-și țina viața la secret și puține sunt ocaziile cu care romanii il pot intalni, nu poate sta deoparte de hobby-ul…

- Invațamantul de la noi este, acum, in cea mai fericita conjunctura a istoriei sale - cu banii europeni și voința politica a acestei guvernari, afirma președintele Senatului, Nicolae Ciuca, lider PNL.„Invațamantul de la noi este, acum, in cea mai fericita conjunctura a istoriei sale - cu banii europeni…

- Invațamantul de la noi este, acum, in cea mai fericita conjunctura a istoriei sale – cu banii europeni și voința politica a acestei guvernari, afirma președintele Senatului, Nicolae Ciuca, lider PNL. „Invațamantul de la noi este, acum, in cea mai fericita conjunctura a istoriei sale – cu banii europeni…

- Un nou partid pe scena politica din Romania: Marian Oprișan și Gabriel Oprea demareaza operațiunea `2024`In scurt timp la Focșani va fi lansat un nou partid fondat de catre fostul ministru Gabriel Oprea și Marian Oprișan. Nu e exclus ca denumirea noului partid sa includa textul „interesul național”;…

- In Franța au avut loc alegeri senatoriale pentru 170 de locuri din cele aproape 350 cat are camera superioara a Parlamentului. Mandatul unui senator este de 6 ani, iar președintele Senatului este ales la fiecare 3 ani.

- Omul de afaceri a anunțat inca de anul trecut ca va reveni in partid dupa ce a purtat discuții cu Rareș Bogdan și Nicolae Ciuca.De altfel, Viorel Catarama s-a inscris in PNL prima data in 1990, iar de atunci a ocupat mai multe funcții politice, precum cel de secretar de stat, senator sau vicepreședinte…

- Adrien Stephane Mureșan, fiul omului de afaceri clujean Sever Mureșan, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare, pentru ca a avariat 12 mașini in timp ce se afla sub influența drogurilor. El nu este insa de gasit de catre autoritațile romane și este dat in urmarire, conform adevarul.ro.In…

- Fostul ministru al Familiei, Gabriela Firea, a declarat marti seara, 8 august, in prima apariție TV dupa demisia data in scandalul „azilele groazei” și dupa ce a fost suspendata din toate funcțiile deținute in PSD, ca nu dorește sa iasa din politica și a precizat ca președintele social-democraților,…