Stiri pe aceeasi tema

- Un conflict violent a avut loc joi seara, in Capitala, intre doua grupuri de interlopi, una cu legaturi cu Gruparea sportivilor, doua persoane ajungand la spital in stare grava. Doi dintre cei implicati in conflict sunt cercetati pentru tentativa de omor.

- Un conflict violent a avut loc joi seara, in Capitala, intre doua grupuri de interlopi. Șeful „Clanului Sportivilor”, Marius Alin Alecu, alias Bebino, a cazut victima in fața „Clanului Țiganilor”, fiind atacat și hacuit in plina strada de un nepot al lui Napoleon Gheorghe, antrenorul echipei de box…

- Marius Alin Alecu, noul sef al "Clanului Sportivilor" ar fi fost pur și simplu masacrat: are degete amputate, toracele taiat cu o sabie și tendoanele de la maini secționate, scrie GSP. "Bebino" a fost transportat de urgența la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitala, unde este internat sub paza…

- Șeful „Clanului Sportivilor”, Marius Alin Alecu, alias Bebino, a cazut victima in fața „Clanului Țiganilor”, fiind atacat și hacuit in plina strada de un nepot al lui Napoleon Gheorghe, antrenorul echipei de box de la Dinamo, potrivit gsp.roMarius Alin Alecu ar fi fost pur și simplu masacrat:…

- Șeful Clanului Sportivilor, Marius Alin Alecu, alias Bebino, a cazut victima in fața Clanului Țiganilor, fiind atacat și hacuit in plina strada de un nepot al lui Napoleon Gheorghe, antrenorul echipei de box de la Dinamo. Marius Alin Alecu ar fi fost pur și simplu masacrat: are degete amputate, toracele…

- Cartierul Tei Toboc a fost aseara scena unei teribile reglari de conturi intre gruparile mafiote. Avansat in vara in postura de cap al Clanului Sportivilor dupa o rafuiala in public cu Bibiloi, predecesorul sau, Marius Alin Alecu, alias Bebino, a cazut victima in fața Clanului Țiganilor, fiind atacat…

- Sandu Lungu a avut o reacție uluitoare, prin care l-a pus la punct de Bebino, interlopul supranumit "King Kong". "Nu am auzit de provocarea lui Bebino. Nu ințeleg de ce m-ar provoca pe mine. Am auzit doar de condamnarile lui, nu și de vreo realizare sportiva", a spus Sandu Lungu. "Muntele…

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe romanii, care se afla sau vor sa calatoreasca in Ecuador, ca autoritațile locale au instituit de sambata stare de asediu in capitala Quito, inclusiv in zonele Tumbaco-Cumbaya și Los Chillos, cuprinzand astfel și aeroportul internațional Mariscal Sucre.„Printre…