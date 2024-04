Cum ar putea afecta notele la purtare media pentru admiterea la liceu

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii din Educație propun ca nota la purtare sa fie inclusa in nota de admitere in clasa a IX-a, dar și in universitați. In contextul discuțiilor despre montarea camerelor video in toate țcolile, pentru a preveni incidentele și agresiunile, liderul sindicatului „Spiru Haret”, Marius Nistor,…

- "Consideram ca aplicarea unei astfel de masuri, fara consimtamantul persoanelor supravegheate, reprezinta un atac la drepturile fundamentale ale cetatenilor romani. In acest sens s-au pronuntat si reprezentanti ai Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal", afirma…

- Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a declarat pentru Edupedu.ro ca profesorii care evalueaza lucrarile de la simularea examenului de Bacalaureat .... The post EXAMENE NAȚIONALE Marius Nistor: Profesorii ar trebui platiți pentru corectarea lucrarilor la simulari…

- Intr-o seara plina de emoție și recunoaștere, Mihai Caldararu, un tanar bucureștean cu o poveste de viața impresionanta, a fost distins cu un prestigios premiu la prima ediție a „Galei Naționale a Binelui”. Evenimentul de amploare a avut loc la Opera Naționala din București și a adunat in sala reprezentanți…

- Elevii cu media mai mica de 6 nu vor mai fi inmatriculați la liceu. Ministerul Educației a modificat metodologia de admitere in invațamantul liceal, stabilind o nota minima de concurs, pentru ca sa-și continue studiile doar copiii care vor fi in stare ulterior sa promoveze examenele de Bacalaureat.…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Naționala Sindicala „Alma Mater” i-au cerut premierului Marcel Ciolacu, intr-o adresa trimisa marți, modificarea prin OUG a condițiilor de acordare a indemnizației pentru titlul de doctor.„In…