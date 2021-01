Cum acționează și ce conține vaccinul anti-COVID-19. Explicația medicului Virgil Musta Ne aflam in plina campanie de vaccinare impotriva noului coronavirus și romanii au multe nelamuriri cu privire la acest vaccin. Medicul Virgil Musta a explicat detaliat cum acționeaza, de fapt, vaccinul anti-COVID-19 și ce ingrediente conține. „Prin noua tehnologie ARNm, se introduce in celula musculara de la locul injecției o secvența de cod genetic al virusului (deci nu virusul), care reprezinta instrucțiuni pentru sistemul nostru imunitar pentru a recunoaște si neutraliza rapid virusul atunci cand apare. Ce se intampla de fapt: In cazul contaminarii unei persone cu virusul SARS-CoV-2, acesta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

