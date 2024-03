Vaccinarea HPV la femeile între 19 și 45 de ani. Răspunsurile ginecologului la cele mai frecvente întrebări Te poți vaccina anti HPV chiar daca ai o infecție HPV activa? Ce se intampla daca ai inceput schema și ai ramas insarcinata? Ce beneficii aduce vaccinul și cat dureaza perioada de imunitate? Sunt cateva dintre intrebarile frecvente referitoare la vaccinarea HPV la care pacientele cauta raspuns inainte de a lua hotararea de a se vaccina. Vaccinarea impotriva HPV a devenit mult mai accesibila in Romania, intr-un demers menit sa scada incidența cazurilor de cancer de col uterin. Țara noastra ocupa un loc fruntaș in privința numarului de cancere de col, astfel ca politici consistente de sanatate publica… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

