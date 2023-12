Cum a rămas un bărbat fără 76.000 de euro, în zona Gării Brașov Un barbat din Prahova a mers la Brașov cu 76.000 de euro in geanta, ca sa cumpere un apartament. Acesta s-a lasat „sedus” pe strada de doua femei, care i-au propus o partida de amor. L-au imbatat și l-au dus intr-un loc retras al garii, unde l-au jefuit. Cand și-a revenit din beție, barbatul nu mai avea nici banii, nici bijuteriile sale. Victima a anunțat poliția, care le-a identificat pe infractoare, doua femei, una de 43 de ani și alta de 20 de ani. A urmat imediat o percheziție la domiciliile lor, doar cea mai in varsta fiind acasa, iar la locuințe oamenii legii au gasit numai 3.000 de euro… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

