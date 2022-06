Cum a pus-o la colț reporterul CNN pe Maria Zaharova, subalterna lui Lavrov, cu citate din Putin Unul dintre modelele lui Putin, știm acum, este țarul rus Petru cel Mare. A cucerit regiunea Marii Baltice de la suedezi in urma cu 300 de ani. Iar Putin, conform propriei declarații, vrea sa faca același lucru. Ceea ce este important pentru actualul conducator al Kremlinului este ca Petru cel Mare nu a luat niciun teren, ci l-a revendicat legal. “Se pare ca este și soarta noastra: sa luam inapoi și sa ne consolidam”, a declarat președintele rus saptamana trecuta, facand aluzie atat implicit la Ucraina, cat și explicit la teritoriul din Estonia. Mai exact, a menționat un oraș din Estonia pe care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

