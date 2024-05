Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ich a marturisit urmaritorilor sai cu lacrimi in ochi ca trece printr-un calvar, dupa ce mamei sale i-au fost descoperite niște probleme de sanatate! AFLA AICI DE CE AFOST OPERATA FEMEIA DE URGENȚA!

- Mulți romani au ghinionul sa locuiasca printre vecini care nu vor sub nicio forma sa conviețuiasca normal, respectand reguli de baza dictate macar de un minim bun simț. Unii dintre ei ajung in pragul disperarii, in condițiile in care, deși au legea de partea lor, nimeni nu o pune in aplicare.

- Cu Florentina Ion m-am intalnit la inceputul lunii martie, la sediul editurii Didactica Publishing House de pe Splaiul Independenței, intr-o zi in care simțeam ca vantul are sa ma dea jos din picioare. Aveam ulterior sa-mi recapat forțele cand am intrat in biroul companiei (mai mic de la pandemie…

- Lavinia este mama a doi copii și spune ca vrea sa iși vada fiicele, dar nu ii este permis acest lucru din cauza fostului soț. Cei doi s-au desparțit, iar femeia spune ca nu a mai putut sa indure episoadele violente, așa ca, a plecat impreuna cu un alt barbat.

- Fermecatoarea actrita Tora Vasilescu implinește vineri, 22 martie, 73 de ani. In cei peste 45 de ani de cariera a cucerit cu efervescența sa mii de fani. Dincolo de aspectele legate de activitatea profesionala, viața sa privata, in general, a starnit multe curiozitați.

- Polițiștii și procurorii fac percheziții in București, Ilfov și Prahova, fiind vizata o rețea de camatari care prin violențe și șantaj au terorizat mai multe persoane pe care le-au imprumutat cu bani.

- Theo Rose și Anghel Damian au devenit parinți in urma cu cateva luni, dupa ce artista l-a adus pe lume pe fiul lor, Sasha Ioan. Despre aceasta experiența, artista spune ca mai tare s-a temut pentru iubitul ei decat pentru ca urma sa aduca pe lume un copil.

- Romania este o țara cunoscuta și foarte apreciata, pentru care tot mai mulți opteaza atunci cand vine vorba despre studii sau locuri de munca. Un strain, insa, nu are o parere tocmai buna despre țara in care invața de cateva luni de zile. Ce l-a adus in pragul disperarii și ce il deranjeaza la romani.…