Stiri pe aceeasi tema

- Cosmina Pasarin, in varsta de 40 de ani, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Dj. Alex Gully, in varsta de 36 de ani. Daca pana acum a evitat sa dea detalii despre relația lor, acum, fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea a facut declarații despre cum merg lucrurile in cuplu.Cosmina…

- Andreea Banica iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cu aceasta ocazie, artista a dezvaluit ce iși dorește! Vedeta radiaza de fericire. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Andreea Balan este o artista de succes. Pe langa succesul pe plan profesional, aceasta se poate bucura și de cel pe plan personal. Recent, jurata de la ”Te cunosc de undeva” și-a gasit liniștea in brațele lui Victor Cornea. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste impreuna. Cu ce ocupa parinții…

- Oana Roman este o fire sincera, care de fiecare data vorbește deschis despre viața ei de zi cu zi. De aceasta data, vedeta a postat un mesaj cu subințeles pentru Marius Elisei, la implinirea a 9 ani de la nunta și botez. Iși dorește ea o impacare cu fostul ei soț? Iata ce a pus pe pagina sa de Instagram!

- Au trecut deja cateva saptamani bune de cand Ana Baniciu și iubitul ei, Edy Kovacs, s-au apucat de renovarea casei in care urmeaza sa se mute in viitorul apropiat. Artista a facut publice primele imagini din noua locuința a celor doi și a dezvaluit in privința caror obiecte nu reușește sa se puna de…

- Iulia Albu este una dintre cele mai apreciate vedete din Romania. Oamenii o indragesc atat pentru realizarile sale profesionale, cat și pentru felul ei direct de a fi, de a spune lucrurilor pe nume. Ani la rand, Iulia Albu și-a ținut relația cu Mihai Alexandru departe de lumina reflectoarelor. Vedeta…

- Alexandra Stan a dat detalii despre viața sa amoroasa și a explicat de ce nu iși mai dorește o relație serioasa pana la 35 de ani. Cantareața nu vrea un barbat cu bani, ci unul care sa fie sincer. Alexandra Stan a trecut printr-un divorț fulgerator, insa și-a revenit rapid dupa desparțire. Artista s-a…

- Raluca Badulescu a oferit primul interviu alaturi de iubitul ei, Rareș Grigore, care este cu 20 de ani mai tanar decat ea. Vedeta de la Kanal D a vorbit despre relația pe care o are de aproape un an. Raluca Badulescu și iubitul ei, Rareș Grigore, formeaza un cuplu de aproape un an. Povestea lor de dragoste…