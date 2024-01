Stiri pe aceeasi tema

- Invitatul de astazi la podcastul „Puterea Cuvantului” este fosta saritoare in inalțime Monica Iagar, campioana europeana, care ne impartașește cateva din secretele care au condus-o in varful ierarhiei la nivel internațional. “Cand colegii mei scriau in oracole, eu aveam caiet de performanța”, a declarat…

- Nationala de polo a Romaniei a fost invinsa, joi, de Germania, scor 12-10, in ultimul meci amical din cadrul turneului de la Budapesta, care reprezinta o etapa de pregatire a participarii la Campionatul European, potrivit news.ro.In primele partide din cadrul puternicului turneu de la Budapesta,…

- Marian Petria, sportiv paralimpic legitimat la APH Sporting Club Galati, a obținut o medalie de argint și una de bronz la Jocurile Mondiale World Ability Sport organizate in Thailanda. Tanarul este unul dintre cei mai buni sportivi ai Romaniei, cu peste 50 de medalii caștigate in atletism.

- Inceputul de iarna a adus in Sala de Atletism din Bacau tradiționala Cupa „1 Decembrie” la judo. Ajunsa la cea de-a 20-a ediție, competiția organizata de Direcția Județeana pentru Sport in colaborare cu Judo Club Royal Bacau a reunit pe spațiile de lupta 228 de sportivi reprezentand 18 echipe. CSM Bacau…

- Universitatea Craiova a ținut sa puncteze in social-media ca e singura echipa din Superliga care a avut jucatori de camp titulari in victoria Romaniei cu Israel, 2-1. Screciu și Bancu au inceput din primul minut la Budapesta și vor fi prezenți in vara la primul lor turneu final. ...

- Performanta pentru familia Cringus la Campionatul European de Kempo din Antalya. Ionel si Eric Cringus, tata si fiu, reprezentand CS Medgidia, iar Ionel fiindu i si antrenor lui Eric, au cucerit trei medalii de argint, astfel: Ionel Cringus ndash; la submission si weapon kata, sectiunea Masters, categoria…

- Ministerul Finanțelor va avea o structura de specialitate pentru monitorizarea indicatorilor rezultați din execuția bugetara, precum și a altor date și informații, monitorizarea indicatorilor rezultați din execuția bugetara și alte date și informații gestionate de Ministerul Finanțelor la ordonatorii…

- Pentru cei mai tineri și care evident ca n-au prins in direct momentele acelea de incantare absoluta, cand gimnastele noastre caștigau tot ce se putea caștiga (atat in competițiile pe echipe, cat și la individual compus și la fiecare aparat in parte) la Mondiale, la Europene și la Olimpiade, aceste…