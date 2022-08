Cum a apărut Dan Șucu alături de soție la cel mai recent meci de fotbal al Rapidului. Diana a atras atenția la tribuna oficială Milionarul Dan Șucu și Diana, soția lui, au atras toate privirile la cea mai recenta apariție a lor impreuna. Omul de afaceri și-a dus partenera la meciul Rapid – UTA Arad, scrie GSP. Cei doi au aparut la tribuna oficiala. Dan Șucu, care e noul acționar de la Rapid, a imbracat un tricou alb, iar pe cap a avut o șapca vișinie, iar la gat fularul Rapidului. Langa el a fost soția, Diana a imbracat o ținuta alba, iar parul l-a avut prins in coc. In imaginile surprinse de camerele de filmat, Diana Șucu a aparut razand și aplaudand, fericita dupa ce fotbalistul Morais de la Rapid a inscris in poarta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Junior Morais (36 de ani) a fost eroul Rapidului in victoria cu UTA Arad, scor 1-0, care i-a urcat pe giuleșteni pe primul loc in clasamentul Ligii 1. Brazilianul a sarbatorit reușita intr-un mod inedit, alaturi de fiul sau. Fundașul stanga a marcat singurul gol al partidei in minutul 17, cand a reușit…

- Acționarul rapidist Dan Șucu a venit la meciul Rapid - UTA Arad cu soția sa, Diana, care a atras atenția la oficiala. Și cameramanii au indreptat obiectivele catre partenera omului de afaceri, care a fost surprinsa la finalul primei reprize razand și aplaudand rezultatul de 1-0 inregistrat pe tabela…

- Diana și Dan Șucu formeaza un cuplu de 17 ani de zile. Au impreuna doi baieți, impreuna formeaza o familie frumoasa. Invitata in emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV, Diana a povestit despre trucurile ei de frumusețe la 43 de ani, dar și despre casnicia cu milionarul. Diana Șucu se menține la aceeași…

- Anda și Leo iși continua povestea de iubire dincolo de lumina reflectoarelor. Dupa ce au parasit casa Mireasa, cei doi au continuat sa comunice susținatorilor stadiul relației lor, lucru care i-a bucurat pe mulți dintre ei. Un aspect, insa, a atras de departe atenția la Anda. Tanara a aparut transformata…

- ARAD. Meciul cu Petrolul Ploiești bate la ușa, e maine, de la ora 21.30, iar unul din jucatorii UTA-ei, Alexandru Benga vede partida și ca o revanșa dupa prestația nereușita cu FC Argeș, din prima etapa a Superligii.

- CFR Cluj a pierdut Supercupa Romaniei in fața echipei Sepsi. Antrenorul campioanei en-titre, Dan Petrescu, s-a aratat nemulțumit de greșelile elevilor sai. ”Inainte de meci am spus ca finalele nu se joaca, se caștiga. Noi am jucat mai bine, dar am pierdut. Practic, ne-am batut singuri. La pauza, trebuia…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, va evolua cu Sepsi Sf. Gheorghe, castigatoarea Cupei Romaniei, in Supercupa Romaniei. Partida este programata sambata, de la ora 20:30, pe stadionul “Francisc von Neumann” din Arad și se va folosi in premiera sistemul Video Assistant Referee (VAR). Astfel, in camera VAR…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de ploi și vijelii valabila in 30 de județe din țara, informeaza Antena3. Sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița, Argeș, Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Arad, Alba,…