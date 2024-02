Stiri pe aceeasi tema

- Christian Irobiso (30 de ani) a revenit la Petrolul in aceasta iarna și a deschis scorul in meciul cu CFR Cluj, dar nu a fost suficient pentru ploieșteni, care au pierdut, scor 1-2. Varful nigerian nu este mulțumit de rezultatul final și considera ca echipa sa merita cel puțin un rezultat de egalitate.…

- Victor Angelescu, acționarul Rapidului, a dezvaluit la GSP Live ca meciul cu Oțelul, din runda cu numarul 24, va insemna revenirea in lot a lui Claudiu Petrila. Transferat in vara de la CFR Cluj, Petrila (extrema stanga, 23 de ani) a avut un parcurs excelent in Giulești, reușind 4 goluri și 6 assisturi.…

- Formația antrenata de Cristiano Bergodi a fost cea mai activa pe piața transferurilor in aceasta iarna, iar joi l-a prezentat pe Ermal Krasniqi, jucatorul kosovar cumparat de la rivala CFR Cluj.

- Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a avut un conflict pe margine in timpul meciului cu Petrolul, scor 0-0. Nervos pe parcursul partidei, italianul s-a luat la cearta cu un copil de mingi de la Petrolul, potrivit Orange Sport. Puștiul i-ar fi facut un semn cu mana lui Bergodi, dorind sa-i transmita…

- Constantin Zotta, fost oficial la Rapid, a avut un discurs dur dupa egalul cu Petrolul, 0-0. La finalul partidei de pe „Ilie Oana”, Zotta a criticat echipa de start pe care a folosit-o Bergodi și i-a reproșat italianului ca a folosit in linia de mijloc doi mijlocaș defensivi, Razvan Oaida și Alexandru…

- Cristiano Bergodi a vorbit intr-o conferința de presa despre situația sa pe banca Rapidului. Petrolul - Rapid se joaca vineri, de la ora 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 1, OrangeSport și DigiSport 1 La conferința de azi, Cristiano Bergodi a vorbit despre seria de 5 meciuri…

- Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a prefațat meciul cu FC Voluntari. Și a vorbit și despre supararea fanilor, dupa eliminarea din Cupa Romaniei Betano. „E un meci important, primul dupa ratarea Cupei. Ne dorim sa caștigam acest meci. Trebuie sa caștigam maine, ca sa aducem liniște in echipa și…