Paul Pacuraru, fiul lui Maricel Pacuraru, patronul de la Realitatea Plus, a cumparat firma care deține 42,69% din operatorul de salubritate Romprest, Detaco Ltd Canada, cu 100 de dolari canadieni, in aprilie 2020, de la fiul fostului patron Romprest, Florian Walter, decedat in 2019.

Pachetul de 42,69 % din acțiunile Romprest valoreaza cel puțin un milion de euro, suma care reprezinta aportul Detaco la capitalul social al companiei Romprest. In plus, cu un an mai devreme, fiul lui Walter solicita nu mai puțin de 15 milioane de euro pentru pachetul de actiuni, potrivit documentelor obținute…