- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Neamt, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamt, au documentat activitatea infractionala a 3 persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc si detinerea de droguri de risc, fara drept, in vederea consumului propriu.…

- Politistii si procurorii au gasit, in judetul Neamt, cannabis, intr-o sera, dar si disimulat intr-un lan de porumb. In lan, s-au descoperit 246 de plante, in greutate de peste o tona. Trei persoane sunt suspectate in acest caz, iar pentru prinderea uneia dintre ele s-au tras focuri de arma.„Politistii…

- In urma celor 8 percheziții efectuate la data de 26 septembrie a.c. de catre Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. Dambovița, in cazul unui dosar de trafic de droguri de risc, au fost reținute 520 de grame de canabis, 15 semințe de canabis,…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui, impreuna cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vaslui, pun in aplicare, marti, trei mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Vaslui, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc,…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrita-Nasaud, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud, au pus in aplicare 8 mandate de percheziție domiciliara, la persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de…

- Doua persoane au fost arestate preventiv pentru 30 zile, vineri, de judecatorii Tribunalului Neamt, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, introducerea in tara de droguri de risc si detinerea de droguri de risc, in vederea consumului propriu. Potrivit Directiei de Investigare…