- Marea majoritate a cetatenilor germani sustin decizia cancelarului Olaf Scholz de a nu furniza Ucrainei rachete de croaziera Taurus cu raza lunga de actiune, potrivit unui nou sondaj publicat miercuri si realizat de institutul YouGov pentru dpa. Doar 28% dintre persoanele chestionate s-au aratat…

- In acest an, producatorii de legume in spații protejate primesc mai multe subvenții prin intermediul programului Tomata, dar și al programului pentru susținerea de legume in spații protejate. Primele sume vor intra in conturile producatorilor de legume la finele lunii februarie și reprezinta cei 1.000…

- CARAȘ-SEVERIN – Masurile recent luate au fost prezentate, intr-o declarație politica, de catre deputatul social-democrat Marius Damian! In condițiile in care cu toții ne dorim sa cumparam și sa consumam produse romanești de calitate, susținerea fermierilor și producatorilor romani este foarte importanta.…

- Fermierii din Romania vor putea beneficia de granturi de la stat de maximum 280.000 de euro fiecare, pentru acoperirea dobanzii la credite bancare, printr-o schema de ajutor propusa de Ministerul Agriculturii, prin proiect de ordonanța de urgența. Schema de ajutor „Creditul Fermierului”, inițiata in…

- 1.500 de euro pe hectarul cultivat cu usturoi. Ministerul Agriculturii va compensa pierderile producatorilor. Care sunt condițiile 1.500 de euro pe hectarul cultivat cu usturoi. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va aloca in acest an peste 4 milioane de euro pentru compensarea partiala a…

- Economie Fermierii din sectorul vegetal pot depune cererile pentru ajutorul de 100 euro/ha ianuarie 30, 2024 10:57 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca depunerea cererilor de acordare a grantului direct destinat producatorilor agricoli din sectorul vegetal se va face la Agenția…

- In sedința de Guvern din 25 ianuarie 2024 a fost aprobata Ordonanța privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul suin și avicol, in perioada 1 august 2022 – 31 august 2023, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei.…

- „In Ședința de Guvern din 18 ianuarie 2024 a fost aprobata Ordonanța privind instituirea unei scheme de ajutor de stat de sprijinire a intreprinderilor care iși desfașoara activitatea in domeniul producției primare de produse agricole vegetale, ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei.Prezentul…