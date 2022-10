Cuba spune da căsătoriilor între persoane de același sex Avand susținerea președintelui Miguel Diaz-Canel, Cuba legalizeaza, in urma unui referendum, casatoriile intre persoane de același sex. Ba, mai mult, persoanele de același sex care se casatoresc, pot sa și adopte cați copii vor. Nu se pune problema maternitații. De fapt, Cuba a votat noul Cod al Familiei. Printre alte chestiuni, casatoria homosexuala și adopțiile soților de același sex sunt prioritare. Analiștii afirma ca buna parte din populație, 67%, a urmat exemplul președintelui Miguel Diaz-Canel, care, de cand a fost ales in 2018, a declarat ca este in favoarea casatoriilor gay. Referendumul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

