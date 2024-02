„AUR a facut de bun simț, un demers normal intr-o țara in care de mai bine de un an de zile, PSD și PNL ne spun ca este criza, ne spun ca trebuie sa reducem cheltuielile, ca trebuie sa strangem cureaua. Buget de criza, dar doar cand vine vorba de romani și nu și de […] The post AUR a depus o plangere la Parchetul Genreal pe numele președintelui Klaus Iohannis appeared first on Gazeta din Vest .