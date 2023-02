Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cutremurele devastatoare care au avut loc in Turcia și care au facut zeci de mii de victime, și dupa ce un seismolog a spus ca nu e exclus ca și in țara noastra sa aiba loc un seism de 7 grade, Nicolae Ciuca a anunțat astazi, in ședința de Guvern, ca Romania are doua planuri privind consolidarea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta - convocat miercuri in sistem hibrid, cu aprobarea presedintelui Klaus Iohannis, de premierul Nicolae Ciuca - a aprobat suplimentarea acordarii de asistenta internationala pentru Turcia, care consta in mobilizarea si trimiterea unei noi echipe RO-USAR de…

- "Impreuna cu omologul meu egiptean, Mostafa Madbouly, am asistat la semnarea Memorandumului de Ințelegere dintre operatorul tehnic al sistemului national din Romania pentru transportul gazelor naturale, SNTGN Transgaz S.A., și compania de gaz din Egipt, EGAS, prin care cei doi operatori vor susține…

- Premierul Romaniei și-a exprimat solidaritatea cu toate persoanele afectate de cutremurul produs in Turcia. Nicolae Ciuca a anunțat ca Romania este dispusa sa ofere ajutor in urma seismului de 7,8 grade.

- De cațiva ani tot auzim cum zacamintele de gaze din Marea Neagra ne vor asigura independența energetica. Intre timp, tabla de șah a fost reconfigurata, iar de acele promisiuni se va alege praful. Turcia este acum jucatorul care conteaza pe piața gazelor și marele beneficiar al unei ințelegeri facute…

- Incepand din 1 ianuarie 2023, Guvernul nu va mai susține compensarea de 50 de bani pentru fiecare litru de benzina sau motorina alimentat in stațiile de distribuție. Primul ministru Nicolae Ciuca a transmis ca este doar o masura de suspendare, guvernul fiind pregatit sa o aplice din nou daca preturile…

- Ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, a declarat marți, 6 decembrie, la Digi 24 ca o decizie privind prelungirea subvenției la benzina și la motorina va fi luata de Executivul condus de Nicolae Ciuca in a doua jumatate a acestei luni. „La fiecare sfarșit de trei luni, evaluam și in funcție de ce…