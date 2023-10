N. Dumitrescu Așa cum se anunțase, joi dupa-amiaza, Consiliul Local Ploiești a fost convocat in ședința cu caracter extraordinar, cel mai important punct aflat pe ordinea de zi fiind acordarea subvenției la apa și caldura pentru ploieștenii care stau la bloc in iarna ce vine. Amanat de mai bine de doua luni, și de data aceasta, subiectul menționat, repus in discuția legislativului local, s-a dovedit a fi extrem de sensibil, principala cauza – identificarea resurselor financiare – suscitand, și de aceasta data, discuții aprinse intre anumiți consilieri locali, mai ales din grupul PNL, și primarul…