- Presedintele rus Vladimir Putin, pe numele caruia Curtea Penala Internationala (CPI) a emis in aprilie un mandat de arestare, ceea ce ii limiteaza libertatea de miscare, a acceptat invitatia omologului sau turc recent reales in functie, Recep Tayyip Erdogan, de a efectua o vizita in Turcia.

- Asazi a avut loc cel de-al doilea tur de scrutin in Turcia, pentru alegerea președintelui. Astfel, intrebarea tuturor este ramane Erdogan președinte in Turcia? Care sunt rezultatele anunțate la alegeri de presa de pe Bosfor. Recep Tayyip Erdogan ramne in continuare președintele Turciei? Ce a anunțat…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a acordat un sprijin puternic joi omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan, care se confrunta luna viitoare cu alegeri prezidentiale si parlamentare dificile, salutand un lider cu "obiective ambitioase", relateaza AFP.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat posibila participare pe 27 aprilie a omologului sau rus Vladimir Putin la ceremonia de incarcare a combustibilului nuclear de la centrala nucleara turca Akkuyu, informeaza agenția turca Anadolu, citata de Interfax.ru . „Primul pas va fi facut la centrala…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy a declarat vineri (17 martie) ca decizia Curții Penale Internaționale de a emite un mandat de arestare impotriva președintelui rus Vladimir Putin este istorica și l-a acuzat pe Putin pentru deportarea a mii de copii ucraineni. „Aceasta este o decizie istorica…