Cu halba de bere pe țeavă. Tancul german Leopard 2 demonstrează ce poate Multe modele de tancuri de lupta au devenit de-a lungul istoriei adversare de temut in teatrele de razboi, dar nu toate se pot lauda cu capacitatea de a ține o halba bere pe tun, precum tancul german Leopard 2. Este o performanța rara la care puține tancuri pot aspira – sa fie in același timp o arma formidabila de razboi in timp ce echilibreaza o bere la capatul turelei sale. Un videoclip creat de Bundeswehr (forțele armate) germane in 1986 pentru a arata abilitatea lui Leopard 2 a subliniat modul in care tancul era atat de stabil, incat putea ține un pahar cu bere la capatul tunului sau de 120… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

