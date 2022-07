Stiri pe aceeasi tema

- Președintele din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a anunțat ca va demisiona dupa ce protestatarii au luat cu asalt reședința sa oficiala și au incendiat casa premierului, potrivit BBC. Sute de mii de oameni au protestat in capitala Colombo, cerand demisia lui Rajapaksa din cauza proastei gestiuni economice.…

- Prim-ministrul din Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a convocat o reuniune de urgenta a guvernului pentru a discuta o „rezolvare rapida” a crizei politice in curs, dupa ce presedintele Gotabaya Rajapaksa a parasit resedinta sa oficiala luata cu asalt sambata de manifestanti, relateaza AFP. Ranil Wickremesinghe,…

- Mii de protestatari din Sri Lanka au intrat in reședința din Colombo a președintelui țarii, in cadrul unui protest provocat de criza economica fara precedent prin care trece țara. Imaginile care circula pe rețelele de socializare arata zeci de protestatari care fac baie in piscina lui Gotabaya Rajapaksa.…

- Presedintele din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a fugit, sambata, din resedinta sa oficiala din Colombo, cu cateva minute inainte ca aceasta sa fie luata cu asalt de protestatari care ii cer demisia, informeaza News.ro. „Presedintele a fost escortat in siguranta”, a declarat o sursa pentru agenția AFP.…

- Sute de protestatari au luat cu asalt, sambata, reședința președintelui Gotabaya Rajapaska, din Colombo, capitala statului Sri Lanka, cerand demisia acestuia. Șeful statului a reușit sa fuga cu doar cateva minute inainte ca manifestanții sa invadeze curtea palatului prezidențial.

- Alerta la Cluj, unde mai mulți localnici au sesizat Politia animalelor ca asiaticii curața orașul de animalele de pe strazi, caini și pisici fara stapan, cam tot ce prind. Din cate se pare, sesizarile au ramas fara niciun raspuns, pentru ca asiaticii sunt greu de identificat, deoarece arata toți la…

- In cazul in care Ucraina este ajutata cu arme de Romania, raspunsul Rusiei va fi raspunsul impotriva intregii Alianțe Nord-Atlantice, este de parere expertul in securitate Claudiu Degeratu. „Nu exclud sa nu apara și acțiuni directe, incepand de la șicane militare in anumite regiuni – inclusiv atacurile…