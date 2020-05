Stiri pe aceeasi tema

- Margherita de la Clejani a acordat primul interviu dupa ce a fost acuzata ca a condus sub influenta unor substante interzise si a provocat un accident. "Acum zambesc si asta e bine. Intotdeauna cred ca exista speranta in inima fiecarui om. (...) Nu trec printr-o situatie tocmai buna. Familia…

- Chitara pe care a cantat Kurt Cobain, liderul trupei Nirvana, in timpul celebrului concert "Unplugged" din noiembrie 1993, la New York, va fi licitata de la un pret de pornire de un milion de dolari, potrivit news.ro.Chitara folosita de Kurt Cobain in timpul inregistrarilor din 1993 va fi…

- Eduard Palaghita, un roman din Brasov, stabilit de 25 de ani in Statele Unite, este proprietarul Daciei unice. Brașoveanul si-a fotografit automobilul pe strazile goale din centrul New York-ului. Eduard Palaghița, romanul stabilit in Statele Unite care deține unicul model de Dacia 1300 din America,…

- Politistii din Ungaria au oprit in trafic, joi noaptea, o masina inmatriculata in Austria. Masina a fost condusa de un cetatean roman, in varsta de 33 de ani, care transporta zece sirieni.

