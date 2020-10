Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean britanic care a cumparat in 1997 un exemplar din prima ediție a carții "Harry Potter si Piatra Filozofala" pentru a-și invața copiii sa citeasca in limba engleza a dat lovitura. El a vandut la licitație cartea pentru nu mai puțin de 60.000 de lire sterline (peste 66.000 euro), informeaza…

- Un exemplar din prima editie a cartii „Harry Potter si Piatra Filozofala” a fost vandut la licitatie cu suma de peste 66.000 de euro, chiar daca inițial cartea fusese evaluata la cel mult 30.000 de lire sterline. Exemplarul vandut din „Harry Potter si Piatra Filozofala” este unul dintre cele doar 500…

- Un exemplar din prima editie a cartii "Harry Potter si Piatra Filozofala", folosit de un parinte pentru a-si invata copiii sa citeasca in limba engleza, a fost vandut la licitatie cu suma de 60.000 de lire sterline (66.150 de euro), informeaza BBC. Acea copie rara a celebrului volum din…

- Un exemplar din prima editie a volumului „Harry Potter si Piatra Filozofala/ Harry Potter and the Philosopher's Stone”, scris de J.K. Rowling, a fost vandut in licitatie pentru 60.000 de lire sterline, scrie BBC, potrivit news.ro.Cartea, folosita de un barbat pentru a-si invata copii engleza,…

- Un CD demo produs de vedeta pop Ed Sheeran pe cand avea 13 ani a fost vandut la licitatie contra sumei de 50.000 de lire sterline, potrivit bbc.com. Cantaretul Sheeran, care a copilarit in Framlingham, Suffolk, iar acum locuieste in apropierea orasului, a lansat in 2005, in productie proprie, CD-ul…

- Filmul „Harry Potter si Piatra Filozofala/ Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” a depasit pragul de incasari de 1 miliard de dolari, dupa ce a fost relansat in cinematografele din China.

- Unul dintre cele trei autoportrete ale pictorului Rembrandt aflate in posesia unor colectionari privati a fost vandut cu 14,5 milioane de lire sterline la o licitatie organizata de casa Sotheby's, marti, la Londra, informeaza AFP. Opera de arta era estimata la un pret cuprins intre 12 milioane si…

- Unul dintre cele trei autoportrete de Rembrandt, detinut de un particular, a fost vandut la licitatie pentru mai mult de 14 milioane de lire sterline, la Sotheby's Londra, potrivit AFP, anunța news.ro.Lucrarea a fost estimata intre 12 si 16 milioane de lire sterline (13 si 18 milioane de euro).…