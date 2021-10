Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a fost intr-o relație cu Gabi Badalau, iar de ceva timp s-a zvonit ca intre ei lucrurile au inceput sa nu mai mearga la fel de bine. In prezent, vedeta a confirmat desparțirea de barbatul alaturi de care a avut o relație discreta și a facut primele declarații despre cum se simte.

- Claudia Patrașcanu e o femeie singura, deși e inca casatorita cu Gabi Badalau, dar relația lor a luat sfarșit in urma cu doi ani atunci cand au decis sa se separare. Vedeta spune ca e curtata de foarte mulți barbați, iar aceștia ii fac numeroase cadouri. Iata ca ieri a publicat o fotografie cu un buchet…

- Clauda Patrașcanu se implica in scandalul momentului. Inca soția lui Gabi Badalau a facut declarații in exclusivitae pentru Spynews.ro, dupa ce a aflat de noul triunghi amoros din showbiz, care ii are ca protagoniști pe inca soțul ei, Bianca Dragușanu și nimeni alta decat Anna Lesko.

- Cine sa-i mai ințeleaga pe Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, asta deoarece azi ba sunt certați, dar maine se impaca. Dupa ce in weekend vedeta a avut cateva atacuri catre mama fiului de milionar, iata ca astazi spune și cum iși imparte dragostea, iar Gabi Badalau nu pare a fi pe lista.

- Gabi Badalau și Bianca Dragușanu au aparut impreuna la un eveniment, iar Claudia Patrașcanu a avut o nemulțumire. Mama copiilor afaceristului susține ca acesta nu a fost onest cu baieții lui.

- Claudia Patrașcanu tuna și fulgera dupa ce și-a dat seama ca Gabi Badalau a incercat sa-și dea copiii la o parte pentru a putea petrece timp cu Bianca Dragușanu. Vedeta l-a atacat in direct pe inca soțul ei și a marturisit ca ar avea nevoie el de o expertiza psihologica, nu copiii lor.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au plecat impreuna in vacanța? Vedeta abia a anunțat ca este o femeie libera, așa ca s-a gandit sa profite de vremea frumoasa și sa plece in Grecia, Santorini. Totuși, acolo se afla și fostul ei soț! Bianca Dragușanu și Alex Bodi au surprins pe toata lumea. Unde au fost…

- Cine e barbatul cu care Bianca Dragușanu a fost vazuta la piscina? Sursele noastre au reușit sa spulbere misterul care a invaluit-o din nou pe blonda. Daca pana mai ieri iși faceau planuri de casatorie, relația acesteia cu Gabi Badalau a intrat intr-o mica… pauza. Vedeta evita sa vorbeasca despre acest…